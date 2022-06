Les 6 536 collégiens en classe de 3ème en Guadeloupe passent leur Diplôme National du Brevet

Durant deux jours les candidats au Diplôme National du Brevet, le DNB sont invités à composer pour son obtention. Premier examen de leur vie scolaire il n'a pas forcément d'incidence sur leur parcours scolaire mais, outre son rôle formateur, il a encore une valeur réelle dans certains domaines

Collège Maurice Satineau ce jeudi matin. Comme dans tous les collèges publics et privés de la Guadeloupe, les élèves de 3ème se préparent à vivre durant deux jours le petit marathon final de leur année scolaire.

Et bien plus que l'année, ce sont leurs années collège qui s'achèvent avec ce DNB. Alors, quelle que soit l'importance qu'on lui confère, eux, ils le prennent très au sérieux. Et comme tous les jeunes de leur génération, Mathis, Lgin, Jeanny, Fabio et Séphora visent surtout une belle mention.

Il faut dire que tous les collèges veillent à parfaire la préparation de leurs élèves. Peut-être d'ailleurs parce que les résultats au DNB qualifient souvent la qualité pédagogique de l'établissement .

Les épreuves écrites communes pour tous les candidats se déroulent ce jeudi 30 juin et demain vendredi 1er juillet 2022. Une session de remplacement est aussi prévue les lundi 12 et mardi 13 septembre 2022, pour ceux qui n'auront pas été présents durant l'actuelle session.

Un examen qui invitent les candidats à composer en Français et en Mathématiques ce jeudi, en Histoire-géographie, enseignement moral et civique, vendredi. Auparavant, ils avaient aussi passé les épreuves de Sciences et Langue vivante étrangère.

Pour rappel, la session 2021 a compté 6 640 inscrits pour un taux de réussite de 87,7%.