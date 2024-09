Partager :

Ils n’auront plus besoin de partir dans l’hexagone pour se former. À compter du 1er trimestre 2025, les acteurs de la filière de la lutte contre l’illettrisme pourront se former en Guadeloupe. Ils pourront obtenir leur D.U., Diplôme Universitaire de Formateurs d’Adultes en Situation d’Illettrisme (D.U. FASIL). Ce diplôme a été présenté cette semaine à l’INSPE de l’académie de Guadeloupe (Institut National Supérieur du Professorat et de l’Éducation, ancienne IUFM) en collaboration avec l’Agence Nationale de Lutte contre l’Illettrisme.

Selon l’enquête Information Vie Quotidienne (Insee, 2010), à l’époque 20% de la population âgée de 16 à 65 ans en Guadeloupe soit environ 48 000 personnes étaient confrontées à des situations d’illettrisme. Premier diplôme en Guadeloupe Premier diplôme du genre sur notre territoire, le Diplôme Universitaire de Formateurs d’Adultes en Situation d’Illettrisme (D.U. FASIL), ouvrira sa formation au premier trimestre 2025, dès l’obtention des autorisations nécessaires. Les 20 professionnels de la formation seront formés chaque année grâce au soutien du Contrat des Solidarités, mis en place par la Préfecture et le Conseil Départemental. Antoine Delcroix, directeur de l'INSPE. Six mois de préparation Avant la mise en place de ce nouveau diplôme, 250 acteurs de la lutte contre l’illettrisme se sont rencontrés pendant 6 mois, soit 200 heures de travail, pour définir les contours de cette formation. Sylvia Plocoste-Raphaël est coordinatrice du plan PROFILL (plan de professionnalisation des acteurs de la lutte contre l’illettrisme) en Guadeloupe. Pour Jessica Oublié, ce D.U. répond aux besoins des formateurs. C’est la coordinatrice régionale de l’Agence Nationale de Lutte contre l’Illettrisme. L'illettrisme, une urgence Ce projet intervient alors que la situation de l'illettrisme en Guadeloupe ne s'améliore pas. Lydia a l’intention d’approfondir sa formation. Elle est actuellement directrice de son organisme de vente et travaille avec des profils qui ont moins que le CAP, jusqu'à Bac + 2 mais elle constate que de nombreuses personnes rencontrent des difficultés et ont besoin d'aide. Elle compte pour cela s’inscrire à ce D.U. Je veux avoir ces compétences pour accompagner notre population car les chiffres sont catastrophiques. Lydia, future formatrice

