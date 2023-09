Les Assises guadeloupénnes du Bien vieillir : des enjeux et des paris à relever ensemble

A quelques jours de la traditionnelle semaine bleue consacrée aux problématiques liées au grand âge, le Département veut aller plus loin dans le regard que la Guadeloupe doit jeter sur le grand âge. Il ouvre donc le débat sur le "bien vieillir" en Guadeloupe. Des assises qui se tiennent pendant deux jours au WTC de Jarry et durant lesquelles toutes les parties prenantes auront à s'esprimer sur ce qui est pour le Départment, "des enjeux et des paris à relever"

L'avenir de la Guadeloupe s'écrit pendant deux jours au WTC de Jarry. Alors que cette semaine les statistiques de l'INSEE sont venues rappeler la réalité de la Guadeloupe :

Les seniors sont de plus en plus nombreux : en 2023, les Guadeloupéens de 60 ans et plus représentent 30 % de la population contre 21 % dix ans plus tôt.

La Guadeloupe est le 2e DROM dont la part des 60 ans et plus est la plus élevée derrière la Martinique (33 %). Ainsi, le processus de vieillissement de la population se poursuit.

Une réalité que le Département a résolument décidé de prendre à bras le corps. En invitant les acteurs de cette thématique et plus généralement la population à donner des réponses concrètent aux questions que ces chiffres viennent poser à la Guadeloupe, Guy Losbar, le président du Département pose les enjeux que sa collectivité doit porter en aidant tous les Guadeloupéens à en être conscients et même à agir pour garantir ce bien vieillir.

Le grand âge ce sont des évolutions démographiques qui suscitent de plus en plus des réflexions et des réponses qui ont évolué à propos de sujets cruciaux comme l’activité, la place de nos aînés dans l’emploi, dans l’entreprise, dans les associations, au travail, dans les loisirs, dans la vie de la Cité. Ce sont aussi des réflexions qui nous incitent à faire preuve d’innovation et d’anticipation en matière d’aménagement du territoire, de modes d’habiter, de déplacements, tout cela dans le cadre de notre situation archipélagique singulière. Guy Losbar, président du Département

A sa manière, l'Agence Régionale pour la Santé de Guadeloupe, estime déjà répondre à ces enjeux. Pour Laurent Lengendart, cela s'inscrit déjà dans les stratégies de l'ARS :

la stratégie de l’Agence de Santé est donc de poursuivre son plan d’actions qui s’articule autour des orientations suivantes : - Renforcer la prévention de la perte d’autonomie et promouvoir la santé des personnes âgées, - Renforcer l’accès aux soins, particulièrement à domicile, - Mettre l’innovation – numérique (télémédecine) et organisationnelle (nouvelles modalités de prise en charge médico-sociales) - au service de la population âgée du territoire, - Soutenir les aidants familiaux (accompagnement pour l’acquisition de compétences, et le développement d’une offre de répit), - Mettre au service des professionnels du territoire des structures de référence en gérontologie Laurent LEGENDART Directeur général de l’Agence régionale de santé (ARS) de Guadeloupe, Saint-Martin, Saint-Barthélemy

Depuis ce jeudi matin et jusqu'à demain vendredi, les thématiques vont se succéder, proposant aux participants un vaste champ de réflexion :

Quels sont les impacts des évolutions socio-culturelles sur la solidarité familiale ? Est-il possible de trouver des solutions adaptées à la précarité et à l’isolement ?

Amélioration de l’Habitat : nécessaire coordination avec les autres financeurs

au service du Bien Vieillir Comment mieux valoriser les solutions innovantes dans un cadre de vie en transformation au regard des risques environnementaux spécifiques du territoire, des projections démographiques, du développement des offres résidentielles ?

un territoire d’épanouissement au « prendre soin » ?

Parralèllement, de nombreux stands et des expositions sont là pour accompagner les réflexions menées en carrefour.

Deux jours donc d'assises pour endosser le dernier grand débat qui aura lieu vendredi après-midi et qui concluera sur les pistes qui permettront à la Guadeloupe de devenir "un territoire d’épanouissement " pour le Grand Âge.