Les avocats Charles Nicolas et Virginie Dubois mis en examen et placés sous contrôle judiciaire

Après 48 heures de garde à vue, Me Charles Nicolas et son épouse, Me Virginie Dubois ont été mis en examen par le juge en charge du dossier et placés sous contrôle judiciaire.

Eric Stimpfling

Charles Nicolas et son épouse Virginie Dubois ont été mis en examen et placés sous contrôle judiciaire ce matin (8 février 2023) par le juge d’instruction venu spécialement de Martinique, a indiqué Clarisse Taron, procureur de la république de Fort-de-France. Charles Nicolas est donc poursuivi pour des faits de blanchiment aggravé, abus de confiance aggravé et escroquerie. Le contrôle judiciaire de l’ancien bâtonnier est assorti d’une demande d’interdiction d’exercer, demande qui doit être validée ou pas par la commission disciplinaire de l’ordre des avocats de la Guadeloupe. Son épouse, Virginie Dubois, est poursuivie pour blanchiment. L'avocat est sorti du tribunal de Pointe-à-Pitre, peu après 11h30, accompagné de ses nouveaux conseils, avant de s'engouffrer dans une voiture, sans faire de déclaration. Sortie du tribunal de Pointe-à-Pitre de Maître Charles Nicolas, 8 février 2023 • ©Eric Stimpfling Aucun cautionnement n’a été demandé en raison de l’importance des saisies réalisés en novembre dernier. Pour rappel, deux voitures de sport de luxe, trois appartements, du numéraire et des comptes bancaires du couple avaient été saisis à cette occasion. Un préjudice qui dépasse les 11 millions d'euros Selon Clarisse Taron, plus de 200 victimes ont été identifiées. Par ailleurs, le montant du préjudice pour les seuls chefs d’escroquerie et d’abus de confiance aggravé dépasserait les 11 millions d’euros. Et il ne s’agit là que d’une estimation provisoire. Les investigations sont loin d’être clôturées. Petite précision, il y a bien eu 6 gardes à vue durant ces 48 dernières heures mais certaines se sont déroulées à Paris. Pour l’heure, aucun magistrat n’est mis en cause. Enfin, aucun expert n’est mis en examen.

