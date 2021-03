Les collégiens du Gosier remportent le concours académique de sciences et technologie "C Génial"

Comment impliquer davantage les jeunes dans l'apprentissage des sciences ? En les faisant participer à un concours. C'est l'un des objectifs du concours "C GENIAL" qui a lieu chaque année dans les collèges et les lycées. Ce vendredi, le collège du Gosier a remporté la finale pour les collégiens.

L. Broulhet et R. Defrance •

C'est à l'université que ces collégiens vont défendre leur projet. Trois établissements ont été sélectionnés pour la finale régionale du concours des sciences "C'est génial"

Clarence et Leev, élèves de 3ème collège Bois Rada de la Boucan Sainte Rose

Les élèves doivent défendre des projets innovants devant un jury d'experts scientifiques. L'exercice n'est pas aisé. Le collège de Bébel a choisi de présenter ses expériences sous forme de conte...

Ambiance...

Gabrielle élève de 6ème au collège de Bébel Sainte Rose

Le collège Edmond Bambuck se lance à son tour. Les élèves ont travaillé sur les fruits et ont mis au point un déshydrateur.Ils ont même fabriqué un prototype : L'auditoire est bluffé.

Démonstration du collège Edmond Bambuck

Jade (4ème), Victor (3ème) et Whilem (4ème), élèves du Collège Edmond Bambuck du Gosier

Les élèves sont notés sur l'originalité, la rigueur et la richesse scientifique, mais aussi sur la communication. En la matière, le collège Edmond Bambuck a parfaitement rempli ces critères.

©R. Defrance

Stéphane Ami, Pdt du Jury, inspecteur d'Académie, inspecteur pédagogique régional physique-chimie

Ils ont donc su captiver le jury et les autres élèves et, sans grande surprise, les jeunes scientifiques du Gosier remportent le concours. Le collège Edmond Bambuck avait déjà gagné en 2018 le concours régional et national. Il ira représenter la Guadeloupe en mai à la grande finale nationale