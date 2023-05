Les communes de Guadeloupe ne participent pas suffisamment à la construction de logements sociaux

La préfecture de Guadeloupe a publié, ce jeudi une liste des communes de Guadeloupe qui feront l’objet de prélèvement pour non-respect de la loi SRU sur le logement social. 10 communes qui enregistrent un déficit de logements sociaux sur leur territoire pour 2022. Cela représente plus de 877 000 euros.

O. Lancien •

Six communes de Grande-Terre et 4 de Basse-Terre sont concernées. Au total ces prélèvements pour non-respect de la loi Solidarité et renouvellement Urbain se monte à plus de huit cent soixante-dix-sept mille deux cent euros.

Ces amendes reflètent les déficits de logements sociaux pour notre archipel. La Riviéra du Levant pêche par un déficit criant pour ceux qui en ont le plus besoin. Trois communes de cette communauté d’agglomération sont sévèrement ponctionnées.Elles sont dans le haut du classement.

Gosier va payer la plus forte somme avec plus de 258 000 euros, suivi de Sainte-Anne plus de 138 600 euros et Saint-François 129 547 euros.

Les communes du Sud Basse-Terre, de la communauté d’agglomération Grand Sud Caraïbes, aussi payent dans une moindre mesure. Trois-Rivières, Baillif et Vieux-Habitants. Aucun bassin de population n’est épargné. Le Nord Grande-Terre compte trois communes mis à l’index : Morne-à-l’Eau, Petit-Canal et le Moule.

Dans le nord Basse-Terre, Petit-Bourg fait figure de mauvais élève.

Ces sommes prélevées sur le budget de ces communes seront affecté à l’EPF de Guadeloupe. L’Etablissement Public foncier de Guadeloupe qui se donne pour objectif d’augmenter l’offre en matière d’habitat.