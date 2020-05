Les dates et modalités des examens de fin d'année pour les lycéens et les collégiens

L’ensemble des épreuves du diplôme national du brevet et du baccalauréat général, technologique et professionnel sont validées à partir des notes du livret scolaire, à l’exception de l’épreuve orale du baccalauréat de français qui est maintenue.

Des décisions annoncées le 3 avril dernier et précisées tout au long du mois par le minstre de l'Education Nationale. Elles prévoient que :: Initialement prévues du 17 juin 2020 au 24 juin 2020, selon le calendrier détaillé ci-dessous, les épreuves écrites du bac 2020, pour toutes les séries générales (S, ES, L) professionnelles et technologiques (STMG, STD2A, STI2D, STL, ST2S…) ne se tiendront pas.: les oraux de français sont maintenus pour les élèves des classes de première, avec moins de textes. Ils devraient se dérouler du 26 juin au 4 juillet 2020. Les élèves de Première auront moins de textes que prévu : 15 textes à présenter pour la série générale, 12 textes dans la voie technologique, qui seront validés par le professeur.Jean-Michel Blanquer a tenu à préciser qu'il est tout à fait possible de- Date des résultats du bac 2020 : Initialement, les résultats devaient être publiés à partir du 7 juillet. Cette date reste encore incertaine puisque les cours sont prolongés jusqu’au 4 juillet. Le ministère devrait donner des précisions dans les prochains jours.- Dates des rattrapages du bac 2020 : les épreuves de rattrapage devraient se tenir du 8 au 10 juillet 2020 pour l'ensemble des bacs généraux, technologiques et professionnels.- Session de remplacement du bac 2020 : Les candidats ayant une note inférieure à 8/20 pourront demander à passer le bac à la session de remplacement de septembre.- les diplômes préparés en apprentissage sont aménagés en contrôle continu, en cette période de crise sanitaire. Ainsi, la délivrance des diplômes tiendra compte du cahier de notes ou du livret de formation de l'apprenti ainsi que les résultats obtenus dans le cadre du contrôle continu au cours de la dernière année de formation (ou en cours de formation).- les épreuves de BTS, pour les élèves de Terminale, sont annulées. Elles seront validées à partir des notes du livret scolaire. Par conséquent et selon une précision donnée par le ministère le 7 avril derneir :Un jury d'examen examinera les livrets scolaires en tenant compte des progrès des élèves et de l'assiduité jusqu'à la fin de l'année scolaire.Les élèves qui ne sont pas admis suite à l'étude du livret scolaire ou ceux qui ne possèdent pas de livret scolaire auront la possibilité de passer leur BTS en septembre.- Les épreuves de BEP, CAP ou baccalauréat professionnel sont validés sur la base de contrôle en cours de formation déjà passées et du livret scolaire.- Le diplôme national du brevet (DNB) se passe lui aussi en contrôle continu.: le troisième trimestre est étendu jusqu’au 4 juillet. Les élèves qui retourneront en classe à partir du 11 mai sont susceptibles d'être évalués jusqu'à la fin de l'année.