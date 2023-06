Les élus guadeloupéens veulent réorganiser la responsabilité politique de la Guadeloupe

Le XVIIème Congrès des élus de la Guadeloupe s'est tenu ce mercredi 7 juin 2023. Il aura été l'occasion pour les maires, conseillers régionaux, conseillers départementaux, parlementaires d'adopter une vue commune quant à la manières de répondre aux grands enjeux de la Guadeloupe. Une vision unanime qu'ils auront encore à travailler durant les six prochains mois.

Leur première échéance est fixée au 3 juillet, lorsque les exécutifs départementaux et régionaux et les parlementaires, iront participer à Paris au Comité Interministriel pour l'Outre-mer.

Il s'agira alors pour eux d'exposer au gouvernement les différents points d'accord dégagés au cours de ce Congrès. 153 propositions regroupées en 12 thèmes réparties en quatre blocs et formalisées en termes de préconisations. Des points sur la gestion économique de l'Archipel, mais aussi, sur des questions sociales comme la discrimination positive pour favoriser l'embauche des Guadeloupéens mais aussi lors de la passation des marchés publics. Ou encore dans le domaine culturel, l'apprentissage obligatoire du créole à l'école.

Pour autant, si l'évolution institutionnelle n'a pas été abordée directement, elle n'aura jamais été absente des discussions puisque de nombreuses interventions ont démontré la nécessité de parvenir à la fusion des deux collectivités majeures de l'archipel guadeloupéen mais aussi un éventuel redécoupage de l'organisation territoriale de la Guadeloupe.

Un thème qui devrait occuper les six prochains mois du débat politique guadeloupéen avant la tenue du prochain congrès.

Deux résolutions sont venues conclure ces 6h30 de discussions.

Il faut cependant souligner l'absence d'Ary Chalus en raison de son état de santé. Il n'aura donc pas pu participer à cet instant de la vie politique guadeloupéenne que d’aucuns considèrent comme majeur.

Et en refermant ce XVIIème Congrès, Guy Losbar, le président de séance du jour a dessiné la perspective du prochain Congrès, le 18ème, 18 comme l'âge de la majorité probablement pour "un Congrès de l'émancipation".

