Les enseignants font leur rentrée un jour avant celle des élèves

Demain, jeudi 1er septembre aura lieu la rentrée des classes. Mais les enseignants, eux, ont déjà repris le travail aujourd’hui, mercredi 31 août. Une rentrée qui s'annonce toute nouvelle et avec une certaine appréhension pour certains et sereine pour d'autres.

Alexandre Houda et Christian Danquin •

A l’école primaire Ginette Maragnes dans le bourg de Sainte-Anne, l’ambiance était plutôt studieuse pour cette prérentrée des enseignants.

Pour Naïke, c’est une grande première. Après 18 années à exercer dans le tourisme, la jeune femme a fait le choix de se tourner vers un métier qui l’a toujours fasciné et si elle n’est pas encore titulaire, elle a hâte de faire ses premiers pas avec ses futurs élèves.

Naïke Naranin, professeur des écoles fonctionnaire stagiaire • ©Christian Danquin

Je me sens très motivée avec un petit peu d'appréhension vu que je vais débarquer dans un nouvel univers avec une nouvelle équipe pédagogique, de nouveaux élèves mais je suis préparée, formée donc prête à mener ce nouveau challenge. Naïke Naranin, professeur des écoles fonctionnaire stagiaire

A 25 ans, Manon, elle, effectue sa deuxième prérentrée, mais cette fois-ci en tant que titulaire. Après une première expérience à Anse Bertrand, cette jeune enseignante espère trouver le cadre idéal pour aller au bout de ses projets avec ses élèves dans son nouvel établissement.

Manon Pierre-Justin, titulaire en première année

©Guadeloupe

Non loin de là, au collège Eugène Yssap, Gérard reste très attentif aux annonces de la rectrice. Lui qui a près de quarante années d’enseignement à son actif, connaît parfaitement les rouages du métier.

Après avoir exercé à Capesterre et à Marie-Galante, il attend cette année un accompagnement renforcé pour les classes de Segpa, la section d’enseignement général professionnel adapté, dont il est en charge.

Gérard Hilaire, enseignant au collège Eugène Yssap

©Guadeloupe

Il ne leur reste désormais que quelques heures pour être fin prêts, avant le grand retour de plus 86 000 élèves dans le premier et le second degré.