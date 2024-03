Les erreurs à ne pas commettre quand on parle de "Journée Internationale des droits des femmes"

Il est courant que, dans les entreprises, on se sente obligé de faire un geste pour marquer une telle journée. Alors, on leur offre des fleurs, ou un petit présent pour marquer ce jour. Il n'est pas rare que certains animateurs inspirés s'attachent à souhaiter une bonne fête aux femmes et les compliments les plus dithyrambiques pleuvent tout au long de la journée. Pourtant, Le 8 mars est bien le jour où l'on se souvient de tous les combats que les femmes ont eus à mener pour tendre vers l'égalité des droits avec les hommes. "Le 8 mars, ce n'est pas la célébration de la femme comme d'un idéal unique. Le concept de la femme, ça n'existe pas. Et ce n'est pas non plus une journée pour célébrer la féminité."

De tout temps, les figures marquantes des combats menés pour l'égalité homme femme ont rappelé et souligné que le 8 mars, ce n'est pas la célébration de la femme comme d'un idéal unique. Et ce n'est pas non plus une journée pour célébrer la féminité. De fait, le 8 mars est loin d'avoir les contours d'une sorte de Saint Valentin bis pour les femmes.

[Rappel utile] : le #8mars n’est pas "la journée de la femme", mais la journée internationale des droits des femmes.

👉Pour une communication sans stéréotype de sexe, consultez le Guide #EgaCom du @hcefh : https://t.co/QKgBYdEgRK pic.twitter.com/oFjMXDuzf4 — Haut Conseil à l'Egalité (@HCEfh) March 6, 2018

Le 8 mars est la journée internationale des droits des femmes. C’est une journée de mobilisation générale des féministes pour rappeler que le combat pour l’égalité entre les femmes et les hommes est encore loin d’être gagné !

En fait, marquer cette date c'est d'abord se souvenir du long parcours qu'il a fallu faire pour arriver à aujourd'hui où l'égalité est plus évidente qu'au temps de ces revendications. On ne s'en souvient pas toujours mais la première Journée internationale des femmes a été célébrée le 19 mars 1911 en Allemagne, en Autriche, au Danemark et en Suisse. Les manifestants, plus d'un million de femmes et d'hommes, réclamaient alors le droit de voter et d'exercer une fonction publique, le droit au travail, à la formation professionnelle, ainsi que l'arrêt des discriminations sur le lieu de travail.

Des droits certes qu'on ne songerait pas aujourd'hui à exiger tant ils sont évidents pour la société d'aujourd'hui. Mais c'est oublier que le caractère "internationale" de cette journée est là pour rappeler que tous les pays du monde n'en sont pas encore là. D'ailleurs, même en France, les objectifs que le gouvernement se fixe aujourd'hui encore sont là pour démonter qu'il reste beaucoup à faire pour parfaire l'égalité.

Enfin, il y a encore toutes ces causes qui ont leur propre jour dédié et qui se rapportent, elles aussi, à ce que de nombreuses femmes subissent encore : Violences faites aux femmes, féminicides, violences intra familiales. Ajoutons à cela les combats menés par les associations tel que "Me too" où les dénonciations notamment dans le milieu du cinéma ou du sport, pour ne citer que ceux-là. Et l'on se rend bien compte qu'outre les droits reconnus à force de combat, il y a surtout une société qui doit enfin vivre une véritable révolution des mœurs pour en finir avec ces bas instincts.

En attendant, si vous aviez l'intention, même de bonne foi, d'offrir une rose à vos employés, ou quelque qu'autres gestes de ce genre, il est peut-être temps de vous raviser.