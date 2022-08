Les familles Yerbé, Leconte et Boucard réunies pour leur cousinade

Une soixantaine de convives étaient réunis cet après-midi aux Abymes. Il ne s’agissait pas d’un anniversaire ou d'un baptême mais d’une grande cousinade entre les familles Yerbé, Leconte et Boucard.

A l’origine du rassemblement qui se tenait dimanche 7 août, à Caraque, aux Abymes, il y a Roselie Yerbé, née en 1813 à Marie-Galante. Et plus de deux siècles plus tard, huit générations, une descendance qui donne le tournis.

C’est Aurélie Bitufwila-Yerbé et Michel-Ange Yerbé qui sont les principaux organisateurs de ce grand rassemblement. Ces passionnés de généalogie ont mis des années à recomposer leur arbre généalogique et ont eu l’idée de rassembler tout le monde lors d’une cousinade.

Le temps passant, le métissage a fait son œuvre, et ils sont nombreux parmi les participants à afficher fièrement leurs origines diverses. Car au terme de ce travail de généalogie, 150 personnes ont pu être recensées. Un moyen de resserrer les liens, apprendre à se connaître et perpétuer l'esprit de famille.

Une journée de partage qui a permis à chacun de renouer avec une partie de son histoire.

