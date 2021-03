Les forces de l'ordre s'assurent du respect du couvre-feu

J-M. Mavounzy avec FJO. •

Route de la Traversée à Petit Bourg la nuit dernière. Là, les hommes de la brigade motorisée de la gendarmerie de Saint Claude et ceux de la brigade de Sainte Rose sont à pied d'oeuvre. Sous les ordres du général Thierry Renard, commandant des Forces de Gendarmerie en Guadeloupe et en présence du Préfet de Région, ils ont pour mission de contrôler ceux qui circulent à l'heure du couvre-feu, histoire de voir s'ils sont tous en règle. Et manifestement, pour la plupart, ils le sont. Même s'il y avait beaucoup d'autres choses à contrôler : En trente minutes, ils auront pu constater quatre cas d'alcoolémies au volant et un conducteur sans permis.

Alexandre Rochatte, Préfet de la Guadeloupe

C'est la deuxième opération du genre depuis l'instauration du couvre-feu et elle ne sera pas la seule. Le prochain week-end amplifié par le jeudi de la Mi-Carême sera l'occasion de nombreuses autres contrôles.

Le général Thierry Renard Commandant de la Gendarmerie de Guadeloupe et des îles du Nord

Et les contrôles de ce mardi soir ont eu lieu à Pointe-Noire, à Pointe-à-Pître et au Moule