Les Guadeloupéens sont heureux, surtout lorsque cela ne dépend que d'eux

Une phrase qui résume à elle seule l'état d'esprit des Guadeloupéens que l'Institut Qualistat a voulu mesurer lors de sa dernière enquête rendue publique ce mercredi. L'échantillon choisi portait sur 503 personnes âgées de 18 ans et plus, résidant en Guadeloupe et qui laisse apparaître qu'une grande majorité des Guadeloupéens se dit heureuse et réaliste quant à la situation actuelle, préoccupée par les problèmes du moment et peu confiante quant aux perspectives politiques envisagées par les élus.

FJO.avec F. Péroumal et Ch. Danquin •

L'étude menée par Qualistat révèle plusieurs paramètres quant au moral des Guadeloupéens et à l'appréciation qu'ils portent sur les différents sujets du moment qui ont un rapport proche ou lointain avec leur vie personnelle ou collective. Et si pour leur vie personnelle les Guadeloupéens se disent heureux et optimistes, ils le sont moins quand ils leur faut élever cette considération au niveau collectif ©Guadeloupe L'optimisme n'est pas de mise non plus quand il faut évoquer le pouvoir d'achat même si, à bien y regarder, l'habitude du "faire avec" prime dans la pensée de beaucoup ©Guadeloupe Des résultats que l'Institut Qualistat a comparé à ceux qu'il a obtenu en posant les mêmes questions en Martinique, en Guyane et à la Réunion. ©Guadeloupe Dans cet exercice de comparaison, on retiendra aussi l'importance de la question de l'eau pour les Guadeloupéens, contrairement aux Martiniquais et aux Guyanais qui placent en tête celle de l'insécurité, des réponses probablement en rapport avec les thèmes brassés par les médias dans chaque région. Enfin sur le plan politique, on retiendra aussi le peu de crédit accordé par les Guadeloupéens à la rencontre des élus avec le Président de la République après l'Appel de Fort de France , une démarche dont 60% des interrogés disent ne rien attendre. Les statisticiens de Qualistat • ©F. Péroumal

partager l'article