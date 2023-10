Les idées suicidaires trottent dans l'esprit de beaucoup d'enfants et d'adolescents guadeloupéens

Partager :

C'est une étude menée par le Comité scientifique du Centre Médico-Psychopédagogique sur "la prévalence de l’idéation suicidaire chez l’enfant et l’adolescent aux Antilles". L’objectif étant pour eux d’identifier l’idéation suicidaire dans cette classe d'âge considérée comme sensible et de comparer les résultats avec les publications internationales récentes. Il en ressort que beaucoup de ces enfants et de ces jeunes adolescents y pensent ou y ont déjà pensé.

FJO. avec L. Guiolet-Oulac et O. Duflo •

Le premier constat fait grâce à cette étude est important : la grande majorité des enfants a déjà eu et même souvent, des idées noires et des idées suicidaires particulièrement chez les enfants jusque là exempts de suivi psychologique. . • ©O. Duflo Cette étude a été menée en 2020 sur un échantillon de 893 enfants de 3 à 20 ans. 70 % des enfants suivis sont scolarisés à l’école élémentaire et au collège et vivent principalement aux Abymes à Pointe-à-PÎtre, au Gosier, à Baie Mahault, au Lamentin, à Goyave, et quelques autres. Des jeunes qui ont été pris en charge en moyene 2 ou 3 ans par le Centre. ©Guadeloupe Dans le détail, on retient aussi que ce sont surtout les filles qui reconnaissent avoir de telles idées noires et suicidaires. . • ©CMPP Tout cela emmène à conclure, à partir de l'éclairage de cette étude qu'il y a en Guadeloupe chez les enfants témoigne d’un mal être qui apparait durable. C'est probablement I’impact de la crise sanitaire est probable, mais il faut y ajouter d’autres causes potentielles de mal être telles que les difficultés économiques, la situation internationale, les problèmes environnementaux, le harcèlement scolaire, etc, qui pourraient contribuer à une altération persistante de la santé mentale et au risque suicidaire. ©Guadeloupe En cela la Guadeloupe pourrait évoluer vers le cas des autres régions de France on l'on enregistre une forte altération de la santé mentales, oulignée en cela par l’augmentation des idées suicidaires et des tentatives de suicide à la suite de la crise sanitaire. . • ©O. Duflo

Partager :