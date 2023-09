Les locks sont désormais autorisées dans les écoles de la Jamaïque, à Trinidad ou à Barbade,

Partager :

Le « Hair School Code » évolue chez nos voisins anglophones. Depuis peu, le conservatisme des différents « Hair School Code » qui réglementent de façon très stricte le look des élèves à la Jamaïque, à Trinidad ou à Barbade, est battu en brèche. Et pour cette rentrée 2023, de nouvelles règles, plus souples, seront appliquées dans plusieurs pays. Pour la première fois, les locks seront autorisées.

Il y a tout juste un an, la ministre de l’éducation de la Jamaïque lançait une grande consultation pour établir un nouveau règlement national fixant les règles en matière d’habillement et de coupes de cheveux pour les élèves. Objectif : mieux prendre en compte « les dynamiques culturelles et la réalité climatique» du pays, et lutter contre les discriminations. Douze mois plus tard, ce nouveau code va entrer en vigueur dès la rentrée. Et c’est une vraie révolution. Il autorise en effet, pour les garçons comme pour les filles, les locks, tresses et autres afros, interdits jusque-là. . • ©Afro Culture Même tendance à l’autre bout de l’arc antillais, à Trinidad, où là aussi les règles étaient très strictes, et où là aussi, tout va changer à la rentrée. A Barbade, le nouveau Hair Style Code est appliqué depuis janvier dernier, et il le sera également cette année à Antigue et à St Kitts. Si certaines règles sont assouplies, comme le port de sweat à capuche désormais autorisé selon la météo, d’autres demeurent en revanche. Partout les tatouages doivent être recouverts, les faux-cils, le maquillage et les piercings sont interdits et les sous-vêtements ne doivent pas dépasser du pantalon. . • ©Afro Culture

