Les lycées Gerville Réache et Hyacinthe Bastaraud veulent cultiver ensemble l'excellence

C'est l'histoire d'une convergence concertée entre deux lycées. Il s'agissait de promouvoir Le Lycée Gerville Réache, et ses classes Préparatoires, devant les élèves du Lycée Hyacinthe Bastaraud, La rencontre a eu lieu lundi à Marie-Galante et laissera de beaux souvenirs et peut-être, de nouvelles voies d'orientation pour les lycéens de Marie-Galante

FJO.avec L. Dolmare •

Au cœur de cette rencontre, la volonté de deux Classes Prépa de Gerville Réache de faire connaître leur potentiel, notamment aux élèves du lycée Hyacinthe Bastaraud. D'abord, la CPGE AL du lycée Gerville qui est aussi l’unique classe préparatoire littéraire de la Guadeloupe. Depuis bientôt 20 ans, elle prépare l'entrée aux Grandes Écoles que sont l’ENS Paris, l’école du Louvre, les IEP, les écoles de traduction ou encore de journalisme. . • ©L. Dolmare Ensuite, la CPGE Economique et Commerciale voie Générale (ECG) du lycée Gerville Réache qui, depuis déjà 12 ans, propose aux étudiants ambitieux et motivés, le parcours mathématiques appliquées et ESH (Economie Sociologie et Histoire du monde contemporain). Elle permet à ses étudiants d’intégrer de grandes écoles de commerce. (*) Partant du principe que c'est en connaissance de cause que leurs filières peuvent être choisies par les lycéens, elles sont toutes deux allées à Marie-Galante pour se présenter aux élèves de Première et de Terminale du Lycée Hyacinthe Bastaraud afin de susciter leur intérêt. Un échange programmé à bon escient, au moment où ces lycéens ont à formuler leurs vœux d'orientation sur la plate-forme Parcoursup. . • ©L. Dolmare (*) Pour être admis dans cette classe préparatoire, il faut avoir fait des mathématiques en

Terminale (en spécialité ou en option).

