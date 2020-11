Les métiers artisanaux sont-ils amenés à disparaître ?

Fleuristes, couturiers, cordonniers, les métiers de l'artisanat, déjà fragiles sont à la peine. Ils sont les grands oubliés des aides d'état alors que leur chiffre d'affaire a plongé. L'avenir de ces professionnels est sombre.

Marie-Laure crée des tenues de cérémonie et de fête depuis près de 30 ans.

À Anse-Bertrand, commune rurale du nord Grande-Terre, la population compte essentiellement sur les commerces de proximité. Ici, tout le monde se connaît et sait chez qui aller chercher ses courses.Entre les fermetures obligatoires, les interdictions de rassemblement, et le recul, déjà sensible, du pouvoir d'achat des clients, ces commerces sont en grande souffrance. Pour certains, bien installés, c'est la première fois qu'ils vivent une telle crise. "Cela fait trente ans que je suis couturière. J'exerce ce métier depuis la fin de mon lycée. Je n'ai jamais vécu cela." constate Marie-Laure.. Pour survivre, ces commerçants sollicitent leurs économies personnelles."On ne pense pas à nous. Seules les grandes structures s'en sortent et reçoivent de l'argent. J'ai eu trois mois d'aide d'un montant de 1000 euros. C'est tout." Jernette Marie-Joseph, la fleuriste de la commune fait le même constat."Il faudrait qu'on nous passe cette année. C'est une année blanche pour nous. Il faudrait qu'on suspende toutes nos charges, le temps pour nous de bâtir une nouvelle trésorerie." Même si le gouvernement a déjà mis en place des dispositifs de suspensions de charges pour les entreprises, peu de TPE ont réussi à y souscrire. 2020 pourrait bien sonner le glas, des petits commerces de quartier.Jetez un oeil au reportage de Marilyn Plaisir et Ludovic Gaydu