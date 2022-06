Les personnels de la MDPH mobilisés pour leur versement de leur salaire

Un mouvement entamé mardi par les agents de la Maison départementale des personnes handicapées qui réclament le paiement régulier de leur salaire. Un mouvement qui leur a permis d'avoir un échange avec la direction de la MDPH et surtout, d'obtenir la garantie d'une régularisation du versement de leur salaire.

R. Senneville et J-M. Mavounzy •

Un mouvement d'humeur qui n'aura duré que deux jours et qui se termine par un accord entre direction et salariés.

En cause, un fonctionnement qui a fini par aboutir à un grippement des rouages, notamment pour ce qui est de la périodicité du versement des salaires.

En la matière, il reviendra à la tutelle de la MDPH, le Département, de s'employer à remettre de l'ordre dans sa gestion. Promesse a été faite en ce sens aux collaborateurs.