Les pétards et les feux d'artifice toujours interdits pendant ce temps de fêtes de fin d'année

Comme le 14 juillet et le réveillon de Noël, celui de la Saint Sylvestre rime aussi souvent avec pétards et feux d'artifice. Mais ces dispositifs peuvent s’avérer dangereux, pour ceux qui les manipulent et ceux qui sont à proximité. Le drame du bazar chinois de Pointe-à-Pître, il y a tout juste 15 ans, est là pour le rappeler. Le décret préfectoral pris il y a 2 semaines et en vigueur jusqu’à lundi également.

E. Lefèvre •

Afin de prévenir tout risque d’incendie et de blessure à l’occasion des fêtes de fin d’année, le préfet de Guadeloupe a pris le 16 décembre dernier un arrêté réglementant très strictement la vente, la détention et l'utilisation sur la voie publique de feux d'artifice, pétards, chandelles romaines et autres dispositifs assimilés, qui sont purement et simplement interdits. Seule exception, les professionnels certifiés. Car le divertissement peut vite virer au drame, tant pour les utilisateurs, que pour leur entourage et toute personne à proximité, ainsi que pour l’environnement. En cause, les substances pyrotechniques qu’ils peuvent contenir. Souvent explosives, elles sont susceptibles d’entraîner des blessures et des brûlures, voire de provoquer des incendies. D’ailleurs, la plupart de ces articles ne peuvent être mis à disposition sur le marché pour des personnes non majeures.

partager l'article