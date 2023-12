Les pompiers de Marie-Galante lancent la mobilisation en faveur du Téléthon 2023

Ils n'ont pas attendu le week-end prochain au cours duquel la 37ème édition du Téléthon français sera officiellement lancée. Les sapeurs-pompiers de Marie-Galante ont décidé de vivre une véritable marche de la solidarité, premier défi inscrit au titre du Téléthon 2023. Un défi pour lancer un appel à la mobilisation pour que, cette année encore, la "Force T" réussisse à déplacer les montagnes de la générosité et du don de soi.

C'était le vendredi 4 décembre 1987 à 20h30 sur Antenne 2, en direct des studios de Radio France. Pendant 28 heures non-stop, Michel Drucker, Claude Sérillon, Gérard Holtz et Jacques Chancel se relaient à l’antenne avec le parrain Jerry Lewis. Le Téléthon français est né.

36 éditions plus tard, les acteurs et les soutiens ont changé mais le Téléthon est toujours l'une des plus importantes opérations de solidarité organisée dans toute la France. Elle mobilise toutes les énergies en faveur des malades et de la recherche pour permettre les avancées scientifiques dans le combat contre les maladies génétiques.

Un combat dans lequel la Guadeloupe s'est pleinement inscrite, particulièrement lorsque la drépanocytose a été reconnue parmi ces maladies génétiques à combattre en donnant des moyens à la recherche scientifique.

C'est en ce sens que durant ce premier week-end de décembre, devançant à cela l'organisation officielle du Téléthon, les pompiers de Marie-Galante se sont lancés un défi au profit du Téléthon.

©Guadeloupe

Les organisateurs du Téléthon le disent :

Grâce à votre générosité et à votre solidarité, grâce à votre mobilisation à tous depuis la création du Téléthon, et grâce au travail acharné des chercheurs, la révolution scientifique et médicale qui a été engagée change la vie de personnes atteintes de maladies rares. Des enfants qui autrefois faisaient face à des maladies incurables et mortelles sont aujourd’hui sauvés. AFM-Téléthon

Ces frontières sans cesse repoussées, le 36-37 activé dès vendredi permettra aux uns et aux autres de poursuivre le mouvement. Certains le feront dans les défis de la "Force T", les autres, qu'on espère chaque année un peu plus nombreux, le feront lors de leur promesse de don.