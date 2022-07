Les résidents de Bas-du-Fort principales victimes du black out qui a touché une partie de la Guadeloupe ce dimanche

Alors que l'électricité est revenu progressivement dans les foyers des 110000 personnes qui en avaient été privée en début de soirée, la situation est restée la même pour les habitants de Bas-du-Fort au Gosier. La panne avait commencé un peu plus tôt dans l'après-midi et perdurait encore en fin de matinée ce lundi

FJO. avec L. Dolmare et D. Quérin •

Deux réactions qui résument bien celles des tous les habitants des différentes résidences de Bas-du-Fort au Gosier. Très peu d'ailleurs comprennent ce qui se passe. Tous ont du faire contre mauvaise fortune bon cœur.

Et depuis, ils attendent.

Dans la rue, il y a bien ces véhicules à l'effigie d'EDF et ces techniciens qui s'affairent depuis tantôt. Mais ici à Bas-du-Fort, on a vécu la situation différemment : d'abord en milieu d'après-midi, ils se sont retrouvés sans électricité. Ensuite dans la soirée ils ont su qu'ils n'étaient pas seuls; Enfin, à mesure que les choses se sont rétablies ailleurs, ils se sont retrouvés bel et bien seuls face à une panne plutôt coriace puisqu'elle durait encore en ce début de journée.

Dans la zone, plusieurs restaurants et pour eux, la persistance de la panne n'arrange pas les affaires

Technicien d'EDF en intervention à Bas-du-Fort • ©D. Quérin

A la fois rassurante et inquiétante, la présence des équipes d'EDF et la longueur de leur intervention démontrent la gravité de la panne.

Peut-être un élément qui, paradoxalement, permet aux riverains de prendre leur mal en patience