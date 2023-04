Les vacances de Pâques se passent aussi à la rivière

Au bord de la grande rivière de Vieux-Habitants, la famille Desfontaines profite des tous derniers moments de ce week-end de Pâques. Leur campement est le dernier rescapé du lundi de Pâques. Il ne reste plus rien de l'animation qui a régné durant la semaine Sainte. Mais ainsi, leur routine des vacances à encore plus de saveur. La journée commence donc par un bon bain. L'eau est très froide, mais ce n'est pas désagréable pour autant.

Il faut plonger d'un coup ! Et après c'est beaucoup plus agréable. Nous sommes heureux d'avoir fait ce choix. D'habitude nous allions à Roseau mais il n'est plus possible d'y camper. Il fallait choisir un nouveau spot et la rivière nous a paru une bonne option.