Luc Sonor à l'honneur à Saint Claude

C'est ce dimanche qu'a été inauguré à Fond Vaillant, le nouveau complexe sportif de Saint-Claude. Il portera le nom de Luc Sonor, footballeur professionnel. Un acte symbolique mais qui veut dire beaucoup pour cet enfant de la commune

Pas toujours facile de savoir comment honorer ceux qui ont porté haut et loin les couleurs d'une commune, d'un département, d'une région. Et quand ils sont sportifs, ils sont souvent et le restent longtemps, des exemples pour les autres et particulièrement pour les plus jeunes. Avec son parcours dans les clubs les plus prestigieux de la Ligue, trois sélections en équipe de France, Luc Sonor fait partie de ces champions dont la Guadeloupe s'enorgueuillit. Et la commune qui l'a vu naître ne voulait pas être en reste. Elle a donc décidé de donner son nom au tout nouveau complexe sportifs réalisé à Fond Vaillant.

Et l'instant est encore plus émouvant, lorsque c'est son propre fils Ghilane qui fait son éloge. L'homme est alors profondément ému

Un déplacement que Luc Sonor a fait bien volontier, soucieux de servir d’exemple et de parrain aux jeunes Saint-Claudiens. Son tournoi, la 5ème édition de La Corsair Foot Academy, aura d'ailleurs lieu cette semaine sur le terrain du tout nouveau complexe sportif. Certains de ces jeunes participaient d'ailleurs à l'inauguration. Tous ne connaissaient pas encore Luc Sonor, mais ils savent désormais qu'ils peuvent compter sur lui pour progresser dans la discipline

Raphael, Marcello et Emmerick

Des enfants au nombre desquels se trouvent peut-être les "Luc Sonor" de l'avenir. En tout cas, leur illustre aîné est prêt à s'investir du mieux qu'il le pourra pour qu'ils aient tous la chance de le devenir.