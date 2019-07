Lycée Bel-Air : l'interdiction de certaines coiffures sème le trouble sur les réseaux sociaux

LYCEE BEL AIR POLEMIQUE CHEVEUX

C'est sur Twitter que la polémique a enflé après la publication d'une photo d'une affiche portant la mention "coupes de cheveux non autorisées au lycée Bel-Air", pour la rentrée 2019, se propageant ensuite sur les autres médias. Les réactions souvent vives des internautes ne se sont pas fait attendre, ces derniers fustigeant une discrimination. Une équipe de Guadeloupe la 1ère s'est donc rendu au Lycée ce samedi matin, à l'occasion de la remise des diplômes aux nouveaux bacheliers, pour tenter de faire la part du vrai et du faux.La communauté scolaire de ce Lycée privé, soudée, s'est défendu de toute discrimination, mettant simplement en avant un règlement intérieur dicté par l'apprentissage du monde professionnel et leur bon taux de réussite au Bac.A voir le reportage de Jacky Massicot et Rodrigue Lami :