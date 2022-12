Macabre découverte à Capesterre Belle Eau

Le corps d'un homme d'une vingtaine d'années a été découvert ce samedi matin, non loin de l'entrée de la plage de Roseau à Capesterre Belle Eau en direction de Basse-Terre. L'individu était déjà en état de raideur cadavérique. Les enquêteurs doivent maintenant s'attachés à l'identifier et à déterminer la cause de sa mort.

FJO. •

On sait peu de chose sur cette découverte signalée en milieu de matinée. Le cadavre gisait dans l'herbe à 5 mètres de l'entrée de la plage de Roseau.

Rien pour l'instant ne peut permettre de préciser son âge exact et son identité. Et malgré la présence de douilles à terre, on ne peut pas encore déterminer la cause de sa mort. C'est pourtant à partir de ces quelques éléments que les enquêteurs vont devoir remonter le cours du temps pour savoir ce qui a précédé la mort de cet homme.

