Macabre découverte à Sofaïa

Les sapeurs-Pompiers ont été appelés sur le site de Sofaïa à Sainte Rose où un véhicule partiellement incendié se trouvait avec à son bord les corps calcinés d'un adulte et d'un enfant. Rien pour l'instant ne peut permettre d'expliquer les circonstances de ce drame.

Y. Yacou avec FJO. •

Ce sont des agents du syndicat de l’eau venus sur place dans l'exercice de leur fonction qui auraient découvert le véhicule.

Les deux corps étaient à l’arrière du véhicule.

Immédiatement sur les lieux du drame, les agents de la gendarmerie et ceux de l’identité judiciaire ont procédé aux premiers constats avant l'arrivée de la substitut du procureur de la République qui est elle aussi venue sur place pour recueillir les premières informations dont on dispose pour l'heure.

Il s'agirait des corps d'une femme et d'un enfant qui se trouvaient dans une Renault Twingo ou clio.

L'enquête qui s'ouvre de fait va devoir déterminer les circonstances du décès de ces deux personnes.