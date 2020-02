E. Stimpfling •

Dans le premier, Christian Benassi a été reconnu coupable d’escroquerie et d’abus de confiance. L’ancien dirigeant de la socité Archituff à Anse Bertrand est condamné à 2 ans de prison ferme, 15 000 euros d’amende et une interdiction de gérer une entreprise pendant 5 ans. Il va également devoir dédommager les parties civiles à hauteur de 1 318 740 euros.Ses deux complices, Monique Favorinus et Christie Abel, écopent de 6 mois de prison avec sursis et 5 000 euros d’amendeAutre dossier, Freddy Sitcharn est partiellement relaxé mais écope néanmoins de 8 mois de prison avec sursis et 3 000 euros d’amende dans l’affaire de la mairie de Petite Canal. Cette dernière qui s’était portée partie civile va recevoir 20 000 euros au titre des dommages.L’avocat d’Eddy Sitcharn a indiqué que son client allait faire appel.