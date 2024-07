Maison d'arrêt de Basse-Terre : Remise de diplôme du CAP à douze détenus en réinsertion professionnelle

Douze détenus de la maison d’arrêt de Basse-Terre ont reçu, ce vendredi, des mains de la rectrice d’académie, leur diplôme du CAP et du Certificat de Formation Générale. Des diplômes préparés en prison dans le cadre d’un parcours de réinsertion professionnelle.

Douze détenus de la Maison d’arrêt de Basse-Terre se sont vus remettre leur diplôme vendredi. Il s’agit du CAP Équipier Polyvalent du Commerce et du Certificat de Formation Générale. La cérémonie s’est déroulée en présence de la direction de l’établissement pénitentiaire, de la Juge d’application des peines et de la rectrice d’académie.

Les diplômes ont été remis par la Rectrice d'Académie Christine Gangloff-Ziegler • ©Thierry Philippe - Guadeloupe la 1ère

On a la chance qu'à la maison d'arrêt de Basse-Terre, on nous propose pas mal d'activités. Moi j'ai fait une année scolaire complète de septembre jusqu'en juin. J'ai suivi un CAP en Equipier Polyvalent du Commerce (EPC). Un détenu diplômé du CAP

Deux enseignants titulaires de l'éducation nationale sont présents dans l'établissement pénitentiaire. Ils assurent les cours et l'accompagnement des élèves qui vont au bout de la réussite.

Nous avons eu 100% de réussite par rapport au nombre d'inscrits donc c'est un sujet de satisfaction pour l'ensemble des équipes qui ont encadré ces élèves. Christine Gangloff-Ziegler, rectrice d'Académie

Ces étudiants ont parfois un passé assez difficile et lorsqu'ils ont la possibilité d'acquérir un diplôme et de suivre un cursus scolaire, ils ont de meilleures chances de réinsertion par la suite. La maison d'arrêt de Basse-Terre dispose d'un plateau technique qui permet de passer les épreuves pratiques du CAP et il y a un nombre suffisant de personnels encadrant. Quand les travaux d'extension seront terminés, l'établissement devrait être en mesure de proposer d'autres CAP.