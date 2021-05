Maison de retraite : la Guadeloupe dans le top 10 des départements où les Ehpad sont les plus chers.

FJO. avec Ch. Horn et S. Gilles •

3 196 euros, par mois pour une chambre simple en (Ehpad) en Guadeloupe. Un prix qui fait partie des plus chers de France dans les établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes.

C’est deux fois plus cher que dans la Haute Saône. Pour une personne soumise au « tarif dépendance », soit le prix minimum pour tout résident en Ehpad, le tarif hébergement, comprend les services obligatoires (restauration, animation sociale, et soins notamment.).

Dans 11 départements, le prix mensuel médian dépasse 2 500 euros, et même 3 000 euros dans les Yvelines, en Guadeloupe, à Paris et dans les Hauts-de-Seine. Les tarifs les moins élevés se retrouvent dans le centre, le nord-ouest et le sud-ouest de la France. A l'inverse,

Cette estimation ne prend pas en compte le niveau de ressources des résidents, qui peuvent percevoir une aide sociale à l’hébergement. Les établissements les plus chers – et de loin – étant clairement les Ehpad privés commerciaux, autrement dit à but lucratif.

Cette étude qui porte sur les tarifs 2019 de près de 7 000 établissements, livre un autre constat : les établissements privés et plus onéreux accueillent plus facilement des résidents provenant d’un autre département, alors que ce type de « déménagement » est plus rare dans les établissements publics.

Ces différences de tarifs s'expliquent par une corrélation entre le coût d'un hébergement en Ehpad et le marché immobilier.

« Plus le prix de l'immobilier est élevé dans un département, plus le prix en établissement l'est également »

analyse de la CNSA.

Et selon l'étude :

Les Ehpad publics sont présents dans tous les départements avec des tarifs hébergement fixés par les départements, précise L’étude. Ils connaissent des taux d’occupation très élevés et des durées de séjour les plus longues. »

Il faut d'ailleurs se souvenir que les résidents et leurs familles sont les principaux financeurs de ces maisons de retraite publiques, aux côtés de l'État et des conseils départementaux. De fait, le coût dépend du GIR* de la personne âgée, c'est-à-dire de son niveau d'autonomie. Ce budget est financé en partie par l'APA (l'Aide Personnalisée à l'Autonomie). Le reste à charge, appelé «ticket modérateur» est payé par le résident. Ce tarif équivaut au tarif dépendance GIR 5/6.

Louisia Pierre chef de pôle social à la direction des personnes âgées et des personnes handicapées, Conseil Départemental

