Maître Ellen Bessis condamnée à 18 mois de prison avec sursis et 5 ans d'interdiction d'exercer la profession d'avocat

Poursuivie dans deux affaires, l'avocate du barreau de Guadeloupe, Maître Ellen Bessis a été reconnue coupable dans les deux cas. Elle écope au final de 18 mois de prison avec sursis, 5 000 euros d'amende dont 3 000 avec sursis et 5 ans d’interdiction d’exercer la profession d’avocat.

Dans le premier dossier lié à l’affaire des Grands-Frères, Ellen Bessis était poursuivie pour complicité de communication avec un détenu suite à l'organisation d'une visioconférence entre Samuel Crail, son client qui était incarcéré et sa compagne à l’extérieur.

Condamnée pour complicité de communication avec un détenu

L'avocate a été condamnée à 10 mois d’emprisonnement avec sursis avec l'interdiction d’exercer la profession d’avocat pendant 5 ans avec exécution provisoire ce qui signifie qu’elle ne peut plus exercer dès aujourd’hui. Son client Samuel Crail a lui été relaxé et sa compagne condamnée à 6 mois de prison avec sursis.

Condamnée pour abus de confiance

Le deuxième dossier concernait des abus de confiance qui se sont déroulés entre 2016 et 2023. Là encore, le tribunal l'a reconnue coupable d'avoir détourné des recouvrements financiers au profit de son cabinet. Elle a été condamnée à 8 mois d’emprisonnement avec sursis, plus 5 000 euros d'amende dont 3000 avec sursis et 5 ans d’interdiction d’exercer comme avocate avec exécution provisoire.

Les deux interdictions d'exercer ne se cumulent pas.