Les mamans d'ici et d'ailleurs à l'honneur

En ce dimanche, les mamans sont à l'honneur. Une fête des mères particulière en ces temps de Covid 19. Ce qui n'a pas empêché les Guadeloupeens de faire des emplettes jusqu'au dernier moment. De multiples tendances mais le bouquet de fleurs garde la côte

En France Napoléon, en 1806, est le 1er à évoquer l'idée de cette fête des mères dans les offices au printemps.Depuis, en Guadeloupe comme ailleurs, célébrer ce moment revêt une grande importance. Hier samedi, veille de la fête et ce dimanche matin encore, les Guadeloupéens ont pris d'assaut boutiques et centres commerciaux, à la recherche du cadeau rare.Dans un magasin d'électroménager à Jarry Yann et Elody, jeune couple, parcourent les allées et rapidement leur choix est fait sur un appareil électroménager.Un peu plus loin, un autre couple, Rudy et Bernadette, la cinquantaine. Monsieur ne lésine pas sur les moyens pour faire plaisir à sa dulcinée.Et comme fête des mères rime aussi avec parfum.la parfumerie du centre commercial ne desemplie pas .400 à 450€ c'est le budget que Sandrine jeune femme a décidé de consacrer pour ses achats de parfumsMalgré la crise économique dû au covid 19, les Guadeloupéens se font plaisir dans leurs achats.Hann Afin, vendeur de magasinComme à chaque fois lors de telles occasions, aux vendeurs patentés de fleurs, se sont ajoutés les vendeurs d'un jour des bords de route. Aujourd'hui encore, tous seront là pour prouver que, malgré toutes les tendances et toutes les modes de tous les temps, le bouquet de fleurs demeure le cadeau privilégié de la fête des mères.