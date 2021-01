Manifestation à Deshaies : "Pour Klodo, JUSTICE ! Pour Klodo, VÉRITÉ !"

Nadine Fadel •

La manifestation

Comme annoncé, lors d'une conférence de presse, organisée jeudi dernier, une marche a été organisée, ce dimanche 10 janvier 2021, à Deshaies, pour demander à la justice de jouer la transparence, après le décès de Claude Jean-Pierre, dit "Klodo", le 3 décembre 2020.

Plusieurs centaines de citoyens ont répondu présent à la marche de ce jour, qui a fait une halte devant la gendarmerie de Deshaies. Ils scandaient ces solgans :

Pour Klodo JUSTICE ! Pour Klodo VÉRITÉ ! Manglo ! Assassins !

©Jean-Marie Mavounzy - Guadeloupe la 1ère

L'affaire

Pour rappel, ce père de famille, âgé de 67 ans, a été hospitalisé au CHU de la Guadeloupe, suite à un contrôle routier de gendarmerie, qui a eu lieu le 21 novembre, dans le bourg de Deshaies. Il a succombé à ses blessures, jugées troublantes : des hématomes au visage et une double fracture des cervicales, dont l'une comprimait sa moelle épinière.

Depuis, sa famille et ses soutiens réclament des éclaircissements sur les circonstances de ce contrôle... en vain jusqu'ici. Ils sont, notamment, toujours dans l'attente des images de vidéosurveillance de la ville de Deshaies.

D'où le fait qu'un collectif se soit créé, afin que l'omerta soit levée sur cette sombre affaire. Ses membres entendent obtenir des réponses concrètes, mais aussi dénoncer les violences, d'une manière générale, à l'occasion de plusieurs marches et meetings, qui seraient organisés au fil des prochains jours.

Le maire de Deshaies appelle à l'apaisement

Le maire de Deshaies regrette cette période de "confusion et de trouble", contre laquelle doivent primer vérité, justice et solidarité. Jeanny Marc veut faire confiance à la justice et au collectif d'avocats qui s'est constitué autour de la famille de Claude Jean-Pierre. L'élue confirme que les images de vidéo-protection ont été remises à la justice et souhaite qu'elles fassent avancer les investigations.

Des mots d'apaisement et de confiance inscrits dans un communiqué que voici :