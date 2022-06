Marie-Galante :  le soutien à la seule association dédiée au handicap

Le calme habituel de la grande galette est un peu rompu ce mardi. L'explication : une manifestation de parents d'enfants qui soutiennent l'association de prise en charge d'enfants en situation de handicap. L'Apaei reçoit des usages de l'ile mais aussi du reste de la Guadeloupe. Depuis quelques temps, elle est confrontée à des difficultés relationnelles avec les différentes tutelles.

Barbara Pelmard •

Plus de 400 personnes ont décidé de venir manifester sur la place de l'Eglise, à Grand-Bourg de Marie-Galante en soutien à l’Association des parents et amis des enfants inadaptés (Apaei), seule association dédiée au handicap. Une association qui n'aurait plus d'agrément depuis déjà quelque mois.

©Guadeloupe

Un non-renouvellement, qui, selon l'Apaei, met en péril les emplois et le service offert aux personnes en situation de handicap et aux personnes éloignées de l’emploi.

L'objectif de la manifestation : se positionner pour la défense du service offert par l’association, aux personnes handicapées de l’île et pour la défense des 298 emplois en danger.

C’est une menace pour les 215 personnes accompagnées et leur famille, et pour les 298 foyers qui vivent de leur activité à l’APAEI à Marie-Galante, et donc également pour l’économie de l’île. Le collectif de soutien à l’APAEI

Les salariés ont de ce fait monté un collectif pour défendre leurs intérêts, leurs emplois et la mission qu'ils ont sur le territoire.

Nous accueillons, certes, des personnes en situation de handicap mais nous avons un poids économique non négligeable puisque les textes nous fait l'obligation d'avoir des supports économiques afin de nous occuper au mieux des personnes que nous accueillons. Nadine Pelage, directrice générale

L’Apaei gère trois établissements médico-sociaux, une entreprise adaptée, un atelier chantier d’Insertion et soutient des activités commerciales, supports d’insertion professionnelle. Ces établissements occupent actuellement l’espace du territoire de Marie-Galante sur 23 sites différents comblant ainsi l’inexistence d’institutions d’accueil et de prise en charge de personnes en situation de handicap.