Municipales partielles : les électeurs de Capesterre de Marie-Galante et de Lamentin rappelés aux urnes les 13 et 20 mars prochains

Deux ans après les municipales 2020, les électeurs des communes de Capesterre de Marie-Galante et de Lamentin devront à nouveau désigner leurs maires respectifs, suite à l'annulation du scrutin précédent. Ce sera le 13 mars prochain et, en cas de second tour, le 20 mars.

Guadeloupe La 1ère •

On connait les dates des municipales partielles, qui se tiendront à Capesterre de Marie-Galante et à Lamentin : le 13 mars 2022 et, en cas de second tour, le 20 mars 2022.

Ce scrutin est organisé suite aux arrêts prononcés par le Conseil d'Etat, qui confirment les jugements du tribunal administratif de la Guadeloupe et annulent l'élection des conseillers municipaux et communautaires de ces deux communes.

Les déclarations de candidature sont recevables en préfecture, à Basse-Terre, uniquement sur rendez-vous, compte tenu du contexte sanitaire :

du mercredi 23 février au jeudi 24 février, jusqu’à 18h00, pour le premier tour ;

du lundi 14 mars au mardi 15 mars, jusqu’à 18h00, pour le second tour.

En attendant l'élection des maires de Capesterre de Marie-Galante et à Lamentin, des délégations spéciales ont été nommées et mises en place, par le Préfet, de part et d'autre ; leur mission est de remplir les fonctions du conseil municipal, dans le respect du code général des collectivités territoriales. Elles sont composées de trois personnes qualifiées.