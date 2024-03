Le programme de la 22ème édition de Terre de Blues vient d'être dévoilé

C’est l’un des événements incontournables de l’année en Guadeloupe. Le festival Terre de Blues, de Marie-Galante qui se tiendra, comme de coutume, le week-end de la Pentecôte. Le programme vient d'être dévoilé.

Christelle Martial •

De 90 à 120 euros, c’est le prix annoncé pour un pass de 3 jours à Murat. Cette édition du festival Terre de Blues comme chaque année offrira 3 soirées payantes et 1 gratuite aux festivaliers. Les soirées à l’habitation Murat rassembleront chaque soir trois artistes ou groupes invités à performer environ une heure sur scène et cette année, la part belle est faite à notre musique, mais aussi à des mastodontes de la musique internationale.

Le premier à retenir l’attention, c’est évidemment la formation Kool and the Gang.

Depuis les années 70, le groupe venu du New Jersey impacte le monde avec son ‘’son’’ si particulier qui a ensuite influencé de nombreux courants musicaux.

Autre artiste très attendue à ce festival, la chanteuse jamaïcaine Koffe, véritable phénomène dans le milieu reggae dance-hall. Son talent a, aujourd'hui, fait d’elle une artiste incontournable du genre qui rassemble les générations.

Tabou Combo, Zouk All star ou encore Fanny J, Loïc Emboulé... A n’en pas douter, cette 22ème édition du Terre de Blues nous fera danser et chanter à l’unisson. Et sera également l’occasion de plonger dans cette scène de la pop Kréyol avec des artistes comme Maurane Voyer, la jeune Tessiva qui était l’année dernière sur la scène des Tremplins du festival et qui, cette année, entre dans la cour des grands.

Et enfin, le festival c’est aussi l’ouverture avec la venue de Keith "The capitain" Gamble, Bluesman, guitariste et harmoniciste. Mais aussi, une percée dans l’univers métissée de la chanteuse Nneka, venue du Nigéria en passant par l’Allemagne.

A noter que la scène gratuite du festival accueillera le duo Dominik Koko et Jean Michel Rotin. Le Zouk Orchestra clôturera cette édition sur la scène de la Gare Maritime.

La billeterie du festival est ouverte sur les réseaux sociaux du Festival Terre de Blues.

Le festival Terre de Blues se déroulera du 17 au 30 mai prochain. • ©Réseaux sociaux

Le programme