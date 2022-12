Marie-Galante au rythme du Téléthon 2022

Sous couvert de défis sportifs, d’animations et d’actions pédagogiques, nombreux étaient les marie-galantais à prendre part et/ou à contribuer au Téléthon 2022, ce samedi, sur la Grande Galette. Les jeunes de l’UVMG, notamment, ont mouillé la maillot et travaillé les mollets, pour les personnes atteintes de maladies rares.

Nadine Fadel •

Plusieurs acteurs de Marie-Galante se sont mobilisés, dans le cadre du Téléthon, sous la houlette des clubs services de l’île (Rotary Club & Club Soroptimist). L’objectif de tous les bénévoles était de récolter le maximum d’argent, afin de contribuer au financement de la recherche, en faveur des porteurs de maladies génétiques rares.

Dès 7h00 du matin, ce samedi 3 décembre 2022, une marche solidaire a été organisée, au départ de la place de la mairie de Capesterre. Les participants ont donc battu le pavé, au rythme de « Zumba Ka » avec Kadans Mag et d’Aïchi avec l’ASC Karata.

Tout au long de la matinée, le Service départemental d’incendie et de secours (SDIS) de la Guadeloupe a proposé des défis sportifs.

Le SDIS Guadeloupe a pris part au Téléthon 2022, y compris à Marie-Galante • ©Coordination 971 AFM Téléthon

Les cyclistes de l’Union vélocipédique marie-galantaise (UVMG) ont mouillé le maillot pour collecter des fonds. Les jeunes du club ont préalablement été sensibilisés à la cause et ont été briefés sur la manière dont ils doivent demander des sous aux personnes rencontrées, d’une simple pièce à, parfois, des chèques !

Alex Robin et Olivier Duflo ont suivi David Bordin, président de l’UVMG, et ses adhérents. Voici quelques images de leur périple :

Téléthon : images du périple des jeunes de l'UVMG, pour collecter des fonds • ©Alex Robin et Olivier Duflo - Guadeloupe La 1ère

La journée s'est terminée avec Mangol Fil, qui a invité la population à bouger, lors d’une Zumba Solidaire, sur la place de la mairie de Capesterre.

Pour rappel, le parrain de l’édition 2022 de ce grand rendez-vous annuel est l’homme politique marie-galantais Camille Pelage.

Le 📞3637 est à le numéro à composer pour faire un don, dans le cadre du Téléthon.