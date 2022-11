Téléthon 2022 : vos dons seront les bienvenus, y compris à Marie-Galante, où un focus est prévu !

Coup d'envoi de la campagne du Téléthon 2022. L'événement caritatif aura lieu les 2 et 3 décembre prochains. Ce week-end-là, chaque but marqué sera traduit en argent versé par la ligue guadeloupéenne de football. Et, cette année, un village sera installé à Marie-Galante, pour l’occasion.

Nadine Fadel, avec Lydia Quérin •

La campagne de communication autour du Téléthon 2022 a été lancée ce jeudi 17 novembre, à l’occasion d’une conférence de presse organisée dans un hôtel du Gosier. Conférence de presse de lancement de la campagne du Téléthon 2022. • ©LGF Rosan Vincent, coordinateur départemental de cet évènement, Bruno Desbuleux, directeur "réseau et opération" et Jean Dartron, président de la Ligue guadeloupéenne de football (LGF) ont présenté la déclinaison locale du programme de cet évènement caritatif national, qui aura lieu les 2 et 3 décembre prochains. Parmi les nouveautés de cette année, notons le focus qui sera fait sur Marie-Galante ; un village, avec de nombreux stands, s'y tiendra. Le parrain de cette 36ème édition est donc logiquement un marie-galantais ; les organisateurs ont choisi le vice-président du Conseil régional de la Guadeloupe, Camille Pélage. C’est quelqu’un qui a œuvré, qui œuvre toujours, en sa qualité de bon Marie-Galantais. On sait qu’il a une fibre sociale, d’entraide, culturelle. Rosan Vincent, coordinateur départemental du Téléthon Par ailleurs, la LGF participera à cette opération, en tant que partenaire officiel ; c’est là aussi une première. Ainsi, le week-end du 2-3 novembre, les buts inscrits dans les différents championnats rapporteront des fonds pour l’association. Les clubs seront bientôt sollicités pour participer aux actions. Mais d’ores et déjà, ils peuvent se rendre sur la page du téléthonfoot pour penser à organiser des actions. Ligue guadeloupéenne de football > Page du téléthonfoot Après quasiment deux ans d’arrêt, dans le contexte de crise sanitaire, l’objectif de l’Association française contre les myopathies (AFM) est de relancer ce rendez-vous, qui compte plus que jamais sur la générosité des Français, y compris des Guadeloupéens. En 2019, 30.000€ avait été récoltés, dans l’archipel, au bénéfice des enfants atteints de maladies neuromusculaires. Ça reste important, parce que ce sont des petites mains. On fait appel à la générosité de chaque Guadeloupéen, pour qu’il fasse un don, en fonction de ses possibilités, afin de contribuer à la recherche contre les maladies neuromusculaires qui touchent les enfants. La science a besoin de l’ingénierie, la science a aussi besoin des ressources. Rosan Vincent, coordinateur départemental du Téléthon Le thème du Téléthon 2022 est "Colore ton Téléthon". L’idée est que toutes les manifestations organisées dans ce cadre, dans le but de récolter des fonds, soient festives, avec des nuances d’émotions, des tonalités arc-en-ciel. Thème du Téléthon 2022 • ©AFMTéléthon2022

partager l'article