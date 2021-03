Maryse Laguerre retrouvée saine et sauve

Nadine Fadel •

Plus d'inquiétude à avoir au sujet de la septuagénaire Maryse Laguerre, épouse Lama. Cette dame, portée disparue depuis le vendredi 19 mars 2021, a été retrouvée, hier, jeudi 25 mars, en fin d'après-midi.

Elle est en bonne santé, nous informe la police nationale de la Guadeloupe, sans en dire davantage, tant sur les circonstances de sa disparition, que sur la manière dont elle a été retrouvée.

L'essentiel est là : Madame Laguerre est à nouveau parmi les siens.

Pour rappel, la police avait lancé un avis de disparition inquiétante, mercredi, après six jours de recherches actives.

Agée de 78 ans, elle avait quitté le centre gérontologique du Morne Vergain, aux Abymes... et n'avait plus donné de signe de vie.