Mercredi jeunesse : A la découverte des organismes des Nations Unies

Nous sommes à Faustin Fléret. Après la découverte des ateliers Sciences Po, voici le MUN. Le secrétaire général du jour répartit les pays en deux commissions. La cérémonie d’ouverture de la Modélisation des Nations Unies, le MUN, peut commencer. L’objectif de cette plénière est de familiariser les élèves du collège et du lycée à la prise de parole spontanée mais pas que.

L'élève, ça lui permet dans un premier temps de mieux comprendre les instances internationales et le fonctionnement de la gouvernance internationale. Cela lui permet aussi d'apprendre à s'exprimer en public et enfin de travailler en collaboration du collège au lycée puisque nous avons aussi bien des 3èmes et des 2ndes que des Terminales.