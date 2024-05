Mercredi Jeunesse : Sciences Po pour objectif

De nombreux élèves de Guadeloupe ont la prestigieuse école Sciences Po Paris en ligne de mire. La préparation aux épreuves d’admission à cet Institut est possible dès le collège, grâce aux ateliers spécifiques proposés dans des établissements du second degré de l’archipel. Nous sommes allés à la rencontre d’ambitieux et motivés collégiens et lycéens de Morne-à-l’Eau et de leurs professeurs.

Le dispositif "Convention éducation prioritaire" (CEP), mis en place par l'institut d'études politiques de Paris en 2000, vise à promouvoir l'égalité des chances et à valoriser la jeunesse guadeloupéenne. Il offre aux jeunes des territoires éloignés de l'enseignement supérieur, très sélectif, l'opportunité d'intégrer cette grande école qu’est Sciences Po, après l’obtention de leur baccalauréat.

Des ateliers sont ainsi proposés dans plusieurs établissements du second degré (collèges et lycées) de l’archipel.

Les élèves du lycée Faustin Fléret de Morne-à-l’Eau nous emmènent eux-mêmes en immersion au sein d’un de ces cours, au collège Florette Morand.

Je voudrais être journaliste. On travaille beaucoup à l’oral ; là, on se prépare pour l’oral du brevet blanc. Yoan, élève de 3ème

En attendant de briller à l’examen, l’atelier fournit aux collégiens les bases nécessaires pour bien aborder le lycée.

On a travaillé sur le journalisme, sur la justice, sur les institutions politiques (...) Et puis on a un voyage à Paris, où on découvre les institutions nationales et européennes. Cette année, on est allés jusqu’à Strasbourg. Madame Kooshmanian, coordinatrice de l'atelier Sciences Po au Collège Florette Morand

Au lycée, les élèves se préparent également à un examen oral ; cette fois-ci, il s’agit de l’admission à l’école Sciences Po Paris. Après les épreuves écrites, via la plateforme Parcoursup, toutes les candidatures présentées sont retenues pour la phase de sélection orale. Cette première réussite est le fruit d’un travail acharné.

Les exigences sont d’abord celles d’une curiosité intellectuelle et d’une motivation à apprendre à travailler davantage, à faire toujours plus, parce que c’est un atelier qui est en sus des enseignements habituels de la classe de Terminale. Et puis les activités, elles sont de rédaction, de recherches documentaires, de confrontation de points de vue, de défense de conviction et de prise de parole. Marie-Alice Mouchard, professeure de lettres, coordinatrice de l'atelier Sciences Po au LGT Faustin Fléret

Cet atelier m’aide à m’accrocher à l’actualité et à acquérir de nouvelles connaissances pour mes spécialités, car j’ai des spécialités qui sont également en rapport avec les sciences politiques. Coline, élève de Terminale

On avait préparé un oral avec un dossier de presse à présenter devant un jury de professionnels. Ça a été une bonne expérience pour moi, parce que ça s’est bien passé, ça m’a permis de me rassurer, pour les oraux à venir. Ève-Alexia, élève de Terminale

Au fil des 20 ans d’atelier, le lycée Faustin Fléret a formé 45 élèves ayant été admis à l’école Sciences Po Paris.

La rubrique "Mercredi Jeunesse" a été lancée par la rédaction de Guadeloupe La 1ère, après le succès de la Semaine de la presse à l’école 2024. L’idée est de prolonger, dans nos programmes, l’engagement et l’implication des jeunes, en particulier des élèves de la section Sciences Po du lycée Faustin Fléret de Morne à l’eau.

Désormais, ces lycéens proposeront des reportages hebdomadaires, pour diffusion dans le journal télévisé "13h00 en Guadeloupe" et sur le site Internet.

Les jeunes parlent directement aux jeunes, en choisissant eux-mêmes leurs sujets, en s’exerçant aux métiers de l’audiovisuel, avec l’expertise des professionnels qui les encadrent. Une autre façon de s’instruire et de partager leur investissement avec leurs camarades lycéens et tous les téléspectateurs de la chaîne. Une jeunesse en mouvement qui dit "non !" à l’immobilisme. Alex Robin, directeur des contenus de l’information

