Messe d’ordination épiscopale de Mgr Guiougou : l’organisation se précise

Monseigneur Philippe Guiougou souhaite faire de sa messe d’ordination épiscopale un moment de fraternité et, surtout, d’unité, le 9 juillet prochain. Ainsi, il est demandé aux paroissiens de privilégier les bus prévus pour se rendre au vélodrome. Cette organisation répond aussi à une nécessité de rationaliser le parking, sur place.

Nadine Fadel •

8000 personnes sont attendues au vélodrome "Amédée Detraux" de Gourde-Liane, à Baie-Mahault, pour la messe d’ordination épiscopale du nouvel évêque de Basse-Terre et de Pointe-à-Pitre, Monseigneur Philippe Guiougou, le dimanche 9 juin 2023. Telle est la jauge maximale fixée par les autorités et le diocèse de Guadeloupe, afin que les fidèles soient accueillis dans les meilleures conditions possibles, en termes de sécurité et au regard des contraintes logistiques qu’implique l’organisation d’un tel évènement.

Le nombre de place de parking est par exemple limité.

Compte tenu de cette réalité, le comité de pilotage de cet évènement entend limiter le nombre de véhicules, sur place. Dans ce but, les prêtres de chaque paroisse sont mis à contribution.

Il a été demandé à chaque curé de mettre en place sans attendre un système d’inscriptions préalables des fidèles, afin de permettre leur acheminement en bus vers le vélodrome, au départ de chaque paroisse, le jour de l’ordination. Diocèse de Guadeloupe

Monseigneur Guiougou a d’ores et déjà choisi pour doctrine de son épiscopat : Que tous soient un ! Omnes Unum ! (Jn 17,21). L’évêque nommé tient à ce que cette devise ait sens, dès le jour de son ordination.

Or, le fait que les paroissiens se rendent ensemble au vélodrome, dans les bus mis à leur disposition, sera aussi un symbole de l’unité voulue, au sein de l’église, localement.

La cérémonie est prévue à 16h30. Ainsi, les personnes présentes ne seront pas exposées au soleil, le jour J.

Cet évènement majeur, en particulier pour la communauté Catholique de l’archipel, sera à suivre intégralement sur les antennes de Guadeloupe La 1ère.