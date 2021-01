Meurtre de Grégory Hatil : le meurtrier présumé reconnait être l'auteur des coups de feu

C. Petit avec FJO. •

Ce vendredi s'est ouverte la quatrième journée d'audience pour le procès du meurtrier présummé de Grégory Hatil. Le jeuen Guadeloupéen a été assassiné alors qu'il fêtait l'anniversaire de sa fille au cours d'un barbecue.

Depuis mardi, la cour enregistre interroge près d'une vingtaine de témoins qui viennent retracer les circonstances du meurtre ou préciser la personnalité de la victime et de son meurtrier.

Son meurtrier, parce que, fait nouveau, l'accusé a fini par reconnaître avoir tiré "par peur" sur Grégory Hatil. Jusque là, il avait toujours nié être l'auteur des coups de feux à l'origine de la mort du jeune Guadeloupéen.

Et à cet exercice du témoignage à la barre, la compagne de Grégory, Anne-Laure n'a pas pu résister. Encore particulièrement marquée et même traumatisée par ce drame, elle s'est désistée pendant le procès. Il faut dire que l'audition des témoins à été l'occasion d'entendre les détails de l'affaire, notamment la lecture du rapport balistique, et de l'état détaillé des impacts de balles. Autant d'éléments qui font craquer la compagne et la mère de Grégory. Anne-Laure a cependant pu parlé de la personnalité de Grégory, raconter qui il était pour ses enfants, pour elle, mais aussi pour sa famille et la perte que sa mort représente pour chacun d'eux.

Le soutien de la famille en attendant le verdict

L'audience se déroule en présence des familles, amis, connaissances de Grégory et Anne-Laure apportent leur soutien et réconfort aux plus éprouvés et remués, par ces journées qui paraissent longues. D'ailleurs, beaucoup ont fait le deplacement depuis la Guadeloupe pour assister au procès.

Ils ne sont pas les seuls puisque quelques amis du meurtrier présumé sont aussi présents depuis le premier jour, même si plusieurs d'entre eux ne sont venus que ce jour-là.

Le verdict est attendu ce vendredi soir.