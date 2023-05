Meurtre de l’étoile montante de la boxe française Wilfried Florentin : un suspect interpellé

Le meurtrier présumé de Wilfried Florentin a été interpellé, alors qu’il cherchait à se rendre en Côte d’Ivoire, hier, soit 24 heures après le décès du jeune boxeur prometteur. Dimanche, le sportif de 23 ans a été abattu par balle, à la sortie d’un bar à chichas, dans le Val-de-Marne.

Nadine Fadel •

Un suspect a été interpellé hier (lundi 1er mai), suite au meurtre du jeune espoir de la boxe française, Wilfried Florentin, à de Bonneuil-sur-Marne (Val-de-Marne), où une rixe a éclaté, dimanche 30 avril 2023.

Agé de 35 ans, le tireur présumé était l’objet d’un mandat d’arrêt européen. Il a été intercepté à l’aéroport de Bruxelles, par la police belge. L’homme cherchait à rejoindre la Côte d’Ivoire, selon le parquet de Créteil, qui précise qu’il "sera remis aux autorités françaises par les autorités belges".

Une enquête a été ouverte pour homicide volontaire et confiée au service départemental de la police judiciaire du Val-de-Marne.

Rappel des faits

Dimanche, c’est vers 8h30 du matin, à la sortie d’un bar à chichas, que Wilfried Florentin a été grièvement blessé par une balle reçue en plein ventre. il a été rapidement pris en charge et conduit à l’hôpital ; mais il était dans un état critique et a malgré tout succombé à ses blessures, un peu plus tard dans la journée.

Des témoins avancent qu’"un différend" opposait le suspect et la victime.

Un boxeur prometteur

Le jeune homme, qui n’avait que 23 ans et était père de deux enfants, était promis à une belle carrière, considéré comme l’un des meilleurs de sa discipline.

Sacré champion d'Europe junior des -91 kg en 2019, il a débuté sa carrière pro en 2022 et, depuis, a remporté ses trois premiers combat, tous par KO.

Selon ceux qui l’encadraient, il devait mieux gérer son agressivité, après avoir été suspendu pour des problèmes comportementaux ; mais certains le comparait à un "petit Tyson".