Meurtre de Port-Louis : deux frères en garde à vue pour assassinat et complicité

Deux frères de 20 et 23 ans ont été placés en garde à vue après un homicide survenu en pleine rue, le soir du 7 novembre 2023 à Port-Louis. L'un des deux hommes a "reconnu avoir tiré", a appris mardi soir l'AFP auprès du parquet de Pointe-à-Pitre.

Guadeloupe La 1ère avec AFP •

Peut-être l'épilogue dans le meurtre, en pleine rue, survenu le 7 novembre dernier, à Port-Louis... Deux hommes ont été placés en garde à vue. Cinq jours après les faits, l'enquête a connu des avancées notables, le tireur s'étant rendu.

"Il savait qu'il était recherché et s'est rendu dimanche", a déclaré à l'AFP la procureure de la République de Pointe-à-Pitre, Caroline Calbo, ajoutant que le tireur avait "rapidement été identifié" par les enquêteurs, la scène s'étant produite "devant plusieurs témoins".

Lors de son audition, le jeune homme "a reconnu avoir tiré et a même indiqué qu'il avait recherché la victime suite à un différend entre sa famille et celle de la victime", a précisé la même source.

La victime, un homme âgé de 33 ans, a été tuée par balle dans une rue de la résidence Paul Mado, à Port-Louis. A l'arrivée des sapeurs-pompiers, le trentenaire inconscient, présentait une plaie grave à la tête et se trouvait en arrêt cardio-respiratoire.

L'homme était "défavorablement connu des services pour des faits de port d'arme et violences" et avait déjà été condamné par le passé.

Le spoursuite, dans un premier temps ouvertes pour meurtre, se sont ensuite concentrées sur un "assassinat en considérant qu'il y avait de la préméditation" et une "complicité d'assassinat pour le frère", a expliqué Caroline Calbo.

La "part active" de ce dernier est apparue "au fur et à mesure de l'enquête".

Les deux hommes "ont recherché (la victime) avec une arme et ils lui ont tiré dessus. Un seul était armé, mais l'autre a donné les injonctions pour tirer", souligne la procureure.

Les deux frères devraient être déférés mercredi au parquet.