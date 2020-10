Meurtre de Pointe-à-Pitre : Un homme interpellé et mis en examen pour homicide volontaire

Une arrestation, puis une mise en examen pour homicide volontaire. Le meurtrier présumé a été placé en détention provisoire.

Eric Stimpfling

On en sait davantage dans l’affaire du meurtre perpétré mercredi soir en pleine rue à Pointe-à-Pitre. Le meurtrier présumé avait mortellement blessé Teddy Macheclerc à l’aide d’une arme de poing. L’auteur du coup de feu a été interpellé vendredi à son domicile du Lamentin par les hommes de la police judiciaire assisté par le Raid.



L'homme a été présenté à un juge d‘instruction et mis en examen pour homicide volontaire puis placé en détention provisoire. Selon les premiers éléments de l’enquête, l’usage de stupéfiants et notamment de crack pourrait être à l’origine ce drame.