La MIDELCA lance un appel à projet pour intensifier la lutte contre les drogues et les conduites addictives

Comment lutter contre les drogues et les conduites addictives ? La MIDELCA la mission interministérielle de lutte contre les drogues et conduites additives a publié un appel d’offre destiné à proposer des actions de lutte contre les addictions.



Un appel à projet qui vise à recenser des propositions d'actions qui collent aux spécificités locales et aux prévalences d’usage les plus élevés c'est-à-dire la consommation d’alcool et de stupéfiants.Parmi les axes identifiés la protection des jeunes, le soutien des parents ou encore la prise en compte des personnes en situation de vulnérabilité : L’USLA, l’unité de soins et de liaison en addictologie du CHU, situé a l’hôpital Ricou, reçoit des patients pour une prise en charge médicale mais aussi sociale.Nous avons rencontré une patiente que nous appellerons Florence. elle a 39 ans, Elle est mère de deux enfants. Elle a tenu à dévoiler son addiction à l’alcool et sa volonté de s’en sortir.Après avoir été reçue par le médecin et l’assistante sociale, Florence devrait rencontrer une psychologue, d’ici la fin du mois.Et parmi les axes identifiés, on soulignera surtout la protection des jeunes, le soutien des parents ou encore la prise en compte des personnes en situation de vulnérabilité.Chystel Remisse est assistante sociale.. Elle joue un rôle important dans la prise en charge des patients…Pour le docteur Tony Romuald médecin addictologue au CHU et coordonnateur du Réseau GIP RASPEG, Groupement d’intérêt Public réseau Addiction Guadeloupe, l faut repenser la prévention avec des projets innovants portés par les associations.Les renseignements peuvent être pris sur le site de la Préfecture ou sur la page Facebook de la Préfecture de la Guadeloupe La date de limite de dépôt des dossiers est fixée au 30 mars prochain et que la demande ne peut se faire qu’en dématérialisée sur le site « demarches-simplifiées.fr