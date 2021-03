Militaires et désertion : une dizaine de jeunes devant le tribunal

La désertion dans le monde militaire n'est pas à prendre à la légère. Et c'est une infraction pénale considérée comme grave qui peut être punie jusqu'à trois ans d'emprisonnement ferme. C'est ce qui est arrivé à plusieurs jeunes militaires du Régiment du service militaire (RSMA) de Guadeloupe. Ils sont une dizaine à avoir eu à répondre de leurs actes, ce lundi 29 mars, devant le tribunal.

La désertion consiste à abandonner son poste sans autorisation préalable de l’autorité militaire. Comme ce jeune homme, au lieu de poursuivre sa formation militaire, il a renoncé à sa formation au RSMA.

On est sous des ordres, on est sous des obligations. Et ce n'est pas le bonheur.

Un déserteur du RSMA