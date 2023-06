Mise en place d'un parcours personnalisé, pour aider les femmes à sortir de la prostitution

Faire en sorte que les personnes tombées dans l’engrenage de la prostitution en sortent et n’y aient plus recours pour subvenir à leurs besoins. Tels sont les objectifs que se sont fixés la Croix Rouge et l’association "Île y a", avec le concours de l’Etat. Un parcours est proposé aux femmes concernées, sur la base du volontariat.

Nadine Fadel, avec Alexandre Houda •

La Croix Rouge française et l’association "Île y a" ont dédié cette semaine (du 30 mai au 2 juin 2023) à la sensibilisation sur la thématique du système prostitutionnel. Cet évènement s’adressait en particulier aux professionnels médico-sociaux, aux élus, ainsi qu’aux acteurs associatifs et institutionnels.

Malgré une face visible par endroits, sur la voie publique, le milieu de la prostitution reste opaque et obscur.

Ceux qui tombent dans ses rouages peinent à s’en dégager.

Pour aider les victimes de ce système, un parcours de sortie de prostitution (PARPROS) a été présenté, mercredi, lors d’une conférence-débat organisée en partenariat avec les services de l’Etat.

Conférence-débat sur le thème "victimes du système prostitutionnel" - 31/05/2023. • ©Ronhy Malety

Le but de cette initiative est d’accompagner et d’aider, tant socialement que professionnellement, les candidats souhaitant tourner le dos à ce monde néfaste.

Ce parcours, qui se veut personnalisé, est proposé sur deux ans.

Un parcours global au bénéfice des volontaires

Depuis 2022, la Croix Rouge axe une partie de ses actions autour de l’identification et le repérage des situations de prostitution. L’antenne locale de l’association d’aide humanitaire avait répondu à un appel à projet de l'Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués (AGRASC) en ce sens.

Le fait est que les chiffres manquent pour quantifier l’ampleur de ce phénomène, en Guadeloupe.

La mise en place du parcours de sortie de prostitution, objet d’un agrément préfectoral délivré en avril dernier, découle de ce travail de reconnaissance et de diagnostic, localement.

C’est un accompagnement global qui est proposé, sur la base du volontariat, d’accès aux soins, d’accès aux droits, d’insertion professionnelle, d’accès au logement et, éventuellement d’accès à un titre provisoire, pour les personnes qui n’ont pas de titre. Régine Raymond, directrice de la Croix Rouge en Guadeloupe

Régine Raymond, directrice de la Croix Rouge en Guadeloupe • ©Alexandre Houda et Rony Malety - Guadeloupe La 1ère

"Île y a", association pointoise de médiation socio-culturelle et d’insertion professionnelle, est partie prenante de ce programme. Elle permet notamment d’adapter les propositions aux compétences et au potentiel des bénéficiaires.

Halte aux clichés sur la prostitution !

Parallèlement à leur travail de diagnostic et d’accompagnement, la Croix Rouge et "Île y a" œuvrent à déconstruire les représentations autour du système prostitutionnel et tente d’apporter des clés, pour mieux accompagner les victimes et mieux comprendre leur parcours.

Par exemple, considérant que la prostitution est problématique, on ne peut parler de "profession", à ce sujet.

En outre, certaines personnes pensent à tort que la prostitution va de pair avec de l’argent qui coule à flot. Les prostituées sont considérées comme des femmes vénales et riches. « Faux ! » rétorquent les acteurs des associations mobilisées.

Ces femmes, en situation de marginalisation, ont réellement besoin d’aide pour beaucoup.

Elles vivent un écueil particulier qui est la fantasmagorie qu’on a sur la prostitution et le tabou qu’on a au sujet de la prostitution, qui créent pas mal de résistance, pour elles, quand elles veulent sortir de la prostitution... Aloha Sellin, co-fondatrice et coordinatrice de l’association "Île y a"

Aloha Sellin, co-fondatrice et coordinatrice de l’association "Île y a" • ©Alexandre Houda et Rony Malety - Guadeloupe La 1ère

Le parcours de sortie de la prostitution devrait être opérationnel d’ici la fin de l’année 2023. Une vingtaine de candidats devraient être accompagnés chaque année.