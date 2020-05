La mission locale aux cotés des jeunes fragilisés

Face à la crise sanitaire du coronavirus, la Mission Locale a adopté des mesures pour garantir la santé et la sécurité de son personnel et des jeunes de 16 à 25 ans qu'elle accompagne toute l'année. Une nécessité pour plus de 1 752 jeunes soutenus par elle pendant le confinement.

Ch. Horn •

Catherine Chomereau-Lamotte, directrice de la Mission Locale Guadeloupe,

La Mission Locale a ouvert une plateforme téléphonique joignable au 0590 82 00 11, aux horaires suivants :

- De 8 heures à 13 heures

- De 14 heures à 17 heures.

Des aides financières, des accompagnements personnalisés (en ligne et téléphonique) ont été mis en place pour continuer à soutenir ces jeunes fragilisés davantage par la situation sanitaire.Face au confinement dû au COVID-19, la Mission Locale a accompagné en ligne plus de 1 752 jeunes guadeloupéens et versé plus de 739 000 euros d’aides financières aux jeunes pour les soutenir face à cette crise.Tous les points d’accueil de la Mission Locale restent fermés afin d’être mis en conformité par rapport à la législation en matière de santé et de sécurité des salariés et des jeunes.À partir du 2 juin 2020, plusieurs sites d’accueil situés dans les communes, rouvriront de manière progressive, pour un accompagnement en ligne et sur rendez-vousCatherine Chomereau-Lamotte, directrice de la Mission Locale Guadeloupe, avec Chantal Horn.