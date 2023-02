Mix énergétique : au tour des Outre-mer d’être consultés

Dans le but de construire une meilleure politique tenant compte des enjeux écologiques, le gouvernement a lancé une consultation en ligne, sur la question du mix énergétique. Demain, les populations d’Outre-mer auront la parole.

Colette Borda, avec Nadine Fadel •

Le Gouvernement avait lancé une vaste concertation nationale, sur le futur mix énergétique de la France ; une opération qui s’est déroulée du 20 octobre 2022 au 18 janvier 2023. Il s’agira, comme annoncé par le chef de l’Etat, d’élaborer la stratégie française sur l’énergie et le climat.

D’ores et déjà, les 31.355 contributions des Français de l'Hexagone sont consultables en ligne > en cliquant ici.

Et, à compter de demain (lundi 6 février 2023), ce sera au tour des populations, associations, élus, ou encore entreprises des Outre-mer, mais aussi de la Corse, d’être spécifiquement consultés, sur cette thématique du mix énergétique. Chacun pourra participer, en ligne, à cette initiative gouvernementale, intitulée "Notre avenir énergétique se décide maintenant" et qui se fera via une visio-conférence, en présence d’Agnès Pannier-Runacher, ministre de la Transition énergétique et de Jean-François Carenco, ministre délégué en charge des Outre-mer.

Les exécutifs régionaux qui ont la compétence "énergie" sont aussi conviés. A charge, pour eux, de faire remonter les priorités de nos territoires, dans le cadre de cette grande concertation nationale.

L’opération donne donc également la part belle aux forces vives ultramarines. Chaque citoyen pourra donner son avis, faire des suggestions, ou poser des questions. Une inscription préalable est, toutefois, obligatoire, afin d’accéder aux discussions en ligne.

Parmi ses objectifs, pour le moins ambitieux, la France compte atteindre la neutralité carbone d’ici 2050 et, ainsi, devenir le premier grand pays industriel à sortir de sa dépendance aux énergies fossiles.

En Guadeloupe, 34% de la production électrique provient des énergies renouvelables, à savoir l’éolien, la géothermie ou encore le solaire.

Vous pouvez vous inscrire à cet évènement qui se tient, donc, le lundi 6 février de 14h30 à 17h30 (heures de Paris), en visio-conférence > via ce lien.

